Sertab Erener anne oluyor

Demir Demirkan’la 18 yıllık birlikteliğini bitirdikten kısa bir süre sonra Emre Kula ile evlenen 52 yaşındaki Sertab Erener’in evlatlık edinme kararı aldığı öğrenildi.

Takvim’deki habere göre Demirkan'la ilişki yaşadığı dönemde de evlat edinmek isteyen Sertab Erener, yıllar önce bir kez başvuruda bulunmuş ancak amacına ulaşamamıştı. Şimdi ise evli olduğu için evlatlık edinme işlemlerinin daha hızlı ilerleyeceğini öğrenen ünlü sanatçının, kimsesiz Türk bir bebeği evlat edinip annelik duygusunu tadacağı konuşuluyor.

Sertab Erener, bir röportajında 'evlat edinme' ile ilgili şöyle demişti: "30-35 yaşlarında hormonal olarak 'Ben bir doğurayım, çocuğum olsun' isteği çok fazla oluyor. Ancak 35'ten sonra bu iç ses, gittikçe körelmeye ve yok olmaya başlıyor. Milyonlarca çocuk var. Bütün çocuklar bizim, ille bizim doğurduğumuz değil." Yurt dışında birçok ünlü evlat edinirken Türkiye'de de sayı artıyor.