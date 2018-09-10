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Spor

Sert şut baygınlık geçirtti

A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu yönetiminde yaptığı son antrenmanla İsveç maçı hazırlıklarını tamamladı

10 Eylül 2018 18:22

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Stockholm'deki Friends Arena'da teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan idmanda koşu ve pas çalışması yapıldı. Daha sonra taktik çalışmasına geçildi.

Antrenman sırasında futbolcuların çektiği sert bir şut, saha kenarındaki milli takım şoförünün başına isabet etti. Saha kenarında baygınlık geçiren şoföre ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladıktan sonra kamp yaptığı otele hareket etti.

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