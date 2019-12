-SERRA SABANCI EN ZENGİN GENÇLER ARASINDA ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Amerikan finans çevrelerinin dergisi Forbes'in 2011 yılının milyarderler listesi geçen yıl zenginlerin servetini yaklaşık 1 trilyon dolar artırdığını ortaya koyarken, bu listede genç zenginler de dikkat çekiyor. Dünyanın en zengin gençleri arasına Türkiye'den 1 milyar dolarlık servetiyle Serra Sabancı girdi. Forbes'ın listesine göre, bin 210 kişinin yer aldığı listede zenginlerin önceki yıl 3,6 trilyon dolar olan toplam serveti geçen yıl 4,5 trilyon dolara çıktı. Yaşları 40'ın altında olan dünyanın en zengin gençlerinin toplam serveti 87,7 milyar doları buluyor. Dünyanın en zengin gençleri listesine göre, en zengin gençler 19,8'er milyar dolar servetleriyle internet arama motoru Google'ın kurucu ortakları ABD'li Larry Page ve Sergey Brin oldu. Her ikisi de 37 yaşında olan Page ve Brin, Forbes'in 2011 milyarderler listesinde ise 24'üncü sırayı paylaştılar. Page ve Brin'i ise sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu ABD'li Mark Zuckerberg izliyor. Geçen yıl servetini önceki yıla göre üç kattan fazla artırarak 13,5 milyar dolara çıkaran 26 yaşındaki Zuckerberg, milyarderler listesine ise 52'inci sıradan girdi. Zuckerberg'i de 4,1 milyar dolarla Çinli Yang Huıyan takip ediyor. Yang, milyarderler listesinin ise 265'inci sırasında bulunuyor. Dünyanın en zengin gençleri arasına Türkiye'den 1 milyar dolarlık servetiyle Serra Sabancı girdi. Serra Sabancı, milyarderler listesinde 1140'ıncı sırada yer aldı. -DÜNYANI EN ZENGİN GENÇLERİ- Listenin ilk sırasını alan Google'ın kurucu ortakları ABD'li Larry Page ve Sergey Brin'in her birinin 19,8 milyar dolar serveti bulunuyor. İnternette arama piyasasının üçte ikisini elinde bulunduran Google'ın kurucu ortaklarından Brin, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Rusya'dan ABD'ye göçtü. Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi doktora programında tanışan Brin ve Page, 1998 yılında Google'ı kurdular. İkinci sırada ise son zamanlarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki halk hareketlenmelerinin örgütlenmesinde ve yayılmasında önemli bir yer edinen sosyal paylaşım sitesi Facebook'un yaratıcısı Mark Zuckerberg bulunuyor. ABD Başkanı Barack Obama'nın teknoloji devleriyle bir araya geldiği yemekte Obama'nın yanında oturan Zuckerberg, Goldman Sachs gibi firmaların yatırımlarının Facebook'un değerini 50 milyar dolara çıkarması nedeniyle geçen yıl servetini yüzde 238 artırarak 13,5 milyar dolara çıkardı. Çinin en büyük gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Country Garden Holdings of Guangzhou ana hissedarı Yang Huıyan'ın serveti ise 4,1 milyar dolar. Şirket 2007 yılında kamuya açılmadan önce babası Yeung Kwok Keung'un şirketi devrettiği 29 yaşındaki Yang, Ohio State Üniversitesi'nden mezun oldu. ABD'den 37 yaşındaki John Arnold'un 3,3 milyar dolar serveti bulunuyor. Arnold, genellikle doğalgaz ve enerji ticaretine odaklanan hedge fon Centaurus Advisors'u yönetiyor. Brezilya'dan Ana Lucia De Mattos Barretto Villela'nın serveti 3,2 milyar dolar. Brezilya'nın bankacılıkla uğraşan en eski ve en tanınmış bir ailesinin üyesi olan Villela'nın ailesine ait Banco Itau 2008 yılında Unibanco ile birleşti. 37 yaşındaki Villela, Brezilya'nın ikinci büyük ve dünyanın en büyük onbeş bankasından biri olan Itau Unibanco Holding'in en büyük hissedarlarından biri. Villela, sosyal çalışma, eğitim ve kültür hizmeti veren ve kar amacı gütmeyen Alana Enstitüsü'nün başkanlığını da yapıyor. Japonya'nın en büyük sosyal paylaşım sitesi Gree'nun kurucusu 34 yaşındaki Yoshıkazu Tanaka, 2,2 milyar dolarlık servete hükmediyor. Çalışma hayatı Sony'de başlayan ve arkadaşı milyarder internet Hiroshi Mikitani için alışveriş şirketi Rakuten'de çalışan Tanaka, 2004 yılında Gree'yi kurdu. Şirketin hisseleri geçen yıl yüzde 35 arttı. Almanya'dan 27 yaşındaki Albert Von Thurn und Taxis'in serveti ise 2 milyar dolar. İlk olarak 8 yaşındayken Forbes'ın zenginler listesine giren Taxis, resmi olarak 18 yaşındayken Haziran 2001'de ailesinin mirasını devraldı. Taxis'in varlıkları arasında emlak ve teknoloji şirketleri, ayrıca Almanya'da 30 bin hektar büyüklüğünde ormanlık alan bulunuyor. -TÜRKİYE'DEN SERRA SABANCI- Forbes'ın listesine Türkiye'den Serra Sabancı da girdi. 37 yaşındaki Serra Sabancı'nın servetinin 1 milyar dolar olduğu belirtildi. Dergi, 2009 yılında milyarderler listesinden düşen Serra Sabancı'nın listeye bu yıl yeniden dahil olduğunu yazdı. Japonya'dan 35 yaşındaki Yusaku Maezawa'nın serveti 1 milyar dolar. İnternet üzerinden giysi ve aksesuar satışının yapıldığı Zozotown internet sitesinin sahibi Maezawa, bu sitenin yüzde 59 hissesine sahip bulunuyor. Şirketin satışları son beş yılda yıllık ortalama yüzde 50 artış gösterdi.