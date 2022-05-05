Serpil Yılmaz: Suriyelilerin dönüş planına tarikat desteği

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, açılışını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, İdlib’de AFAD koordinasyonunda inşa edilen briket evlerin yapımına destek veren 12 sivil toplum kuruluşuna (STK) dikkati çekti.

“Kim bu STK'lar diye bakınca uzağa gitmeye gerek yok; Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı ve Genç-Kon ile birlikte, 2018 seçimlerinde Erdoğan'a destek ilanları veren Menzil Tarikatı'na yakınlığı ile bilinen Beşir Derneği önde yer alıyor. Bağış toplama iznine sahip 22 dernekten biri olan ve Başkanlığını Fatih Sayar'ın üstlendiği Beşir Derneği, İdlib'te 7 bin 500 Suriyeli'nin barınacağı briket ev yapmış. 2010 yılında vefat eden ve “Kudüs Şairi” olarak anılan Şanlıurfalı eğitimci-edebiyatçı Mehmet Akif İnan tarafından kurulan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Mehmet Akif İnan Vakfı da “Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız” kampanyasının destekçilerinden… Özellikle İdlib'de AFAD'ın yanında yer alan STK'lar arasında; İHH, Deniz Feneri, Hayrat Yardım Derneği, Sadakataşı Derneği ve Azia Mahmud Hüdayi Vakfı'nı da anmamak olmaz” diyen Yılmaz,

Erdoğan’ın BM 74. Genel Kurulu kürsüsünden 140 milyon metrekare arsada inşa edilmesini teklif ettiği yerleşim planları için Batı'dan 150 milyar liranın üzerinde kaynak talep ettiğini hatırlatan Yılmaz, “BM'den gelmeyen kaynak ‘içeriden’ yaratılıyor” dedi.

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