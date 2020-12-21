Serpil Yılmaz: Erdoğan ve Trump ailelerini yakınlaştıran Mehmet Ali Yalçındağ, Biden’a, “Sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz” diye bir mektup gönderdi

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ailelerini yakınlaştıran Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacak Joe Biden'a mektup gönderdiğini yazdı.

Yılmaz, "ABD'nin 46'ncı başkanı olarak 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanan Joe Biden'a, Türkiye'den kaçıncı olduğunu bilemediğimiz bir tebrik mektubu gitti… 'Sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz' diye biten mektup; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ tarafından yazılmıştı. Elden ulaştırıldı… Trump dönemi boyunca Türk-ABD ilişkilerinin tartışıldığı strateji masalarından, “damat” kelimesi eksik olmadı. Trump başkan seçildiğinde kızı İvanka'nın eşi Jared Kushner'i üst düzey danışmanı yapmıştı. Erdoğan da geçen ay istifa eden damadı Berat Albayrak'ı bakanı yaptı. Erdoğan ve Trump ailelerini yakınlaştıran isim Mehmet Ali Yalçındağ olmuştu. Yalçındağ eski medya patronu ve Trump'ın ortağı Aydın Doğan'ın damadıydı." ifadesini kullandı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

"Mektubunda, CAASTA yaptırımlarının iki ülke iş dünyasını etkilemesinden kaygı duyduklarını belirten Yalçındağ, raflarda unutulan Türkiye ile ABD arasında imzalanması öngörülen Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) hatırlatıyor.

İki ülkenin yıllık 25 milyar dolar ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi gerçekleştiğinde, askeri ve siyasi gerginliklerin giderilmesinin kolaylaşacağını vurguluyor. Mektup kısa yolu da gösteriyor:

Türkiye ve ABD bakanlarından oluşan “İkili Ulusal Komisyon” (Bi-national Commission) kurulsun! Covid-19 ile artan ekonomik zorluklar karşısında, ticaret diplomasi ve siyasetin ana kolonu olur mu? Onu da göreceğiz…"