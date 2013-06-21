T24 LogoT24 Logo
Spor

Şenol Güneş hangi takımlardan teklif aldığını açıkladı

Güneş, 'Son günlerde kendisi hakkında basında çıkan haberlerle ilgili Beşiktaş saygı duyduğum bir kulüp. Ama ortada bana gelen bir teklif yok' dedi

21 Haziran 2013 21:21

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Şenol Güneş, hangi takımlardan teklif aldığını açıkladı.

Şenol Güneş, son günlerde kendisi hakkında basında çıkan haberlerle ilgili olarak, " Beşiktaş saygı duyduğum bir kulüp. Başkan, yöneticiler hepsiyle saygı ve sevgiye dayanan bir ilişkimiz var. Ama ortada bana gelen bir teklif yok. Olmamış bir teklife yorum yapılmaz, olursa konuşuruz" dedi.

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan tecrübeli teknik adam, aralarında Güney Kore Milli Takımı da olmak üzere bir kaç ülke milli takımından teklif aldığını belirterek, "Değerlendirme aşamasındayım. Bu tekliflerden bir tanesi daha önce çalıştırdığım Güney Kore Milli Takımı'ndan. Fakat şu anda netleşmiş bir durum yok" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

şenol güneşbeşiktaştakımteklif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24