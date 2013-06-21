Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Şenol Güneş, hangi takımlardan teklif aldığını açıkladı.

Şenol Güneş, son günlerde kendisi hakkında basında çıkan haberlerle ilgili olarak, " Beşiktaş saygı duyduğum bir kulüp. Başkan, yöneticiler hepsiyle saygı ve sevgiye dayanan bir ilişkimiz var. Ama ortada bana gelen bir teklif yok. Olmamış bir teklife yorum yapılmaz, olursa konuşuruz" dedi.

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan tecrübeli teknik adam, aralarında Güney Kore Milli Takımı da olmak üzere bir kaç ülke milli takımından teklif aldığını belirterek, "Değerlendirme aşamasındayım. Bu tekliflerden bir tanesi daha önce çalıştırdığım Güney Kore Milli Takımı'ndan. Fakat şu anda netleşmiş bir durum yok" ifadelerini kullandı.