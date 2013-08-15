Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Turkcell'e atama

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Turkcell'e iki yeni yönetim kurulu üyesi atadığını açıkladı. Atanan isimler Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan ile Sermaye Piyasası Yatırımcı Derneği üyesi Bekir Pakdemirli oldu.

Kurumdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kurulumuzun 11 Mart 2013 tarih ve 8/271 sayılı kararı uyarınca atanmış olan 3 bağımsız yönetim kurulu üyesine ilaveten, 29.04.2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilen ve Kurulumuz karar tarihi itibariyle görev süreleri dolmuş ve yerlerine genel kurulca yenileri seçilememiş olan yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Bostan ve Bekir Pakdemirli’nin, Şirket genel kurulunca mevzuata uygun üyeler seçilinceye veya Kurulca başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere Turkcell yönetim kurulu üyesi olarak Kurulumuzca resen atanmalarına karar verilmiştir."

Eski bakanın oğlu

Turkcell'e atanan yönetim kurulu üyelerinden Bekir Pakdemirli Sermaye Piyasası Yatırımcı Derneği (SPYD) üyeliği yapıyor. Aynı zamanda Ak Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı olan Bekir Pakdemirli 24. dönem milletvekili seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. Pakdemirli Haziran 2012'den itibaren AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Bekir Pakdemirli eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin de oğlu.

Atanan diğer isim Mehmet Bostan ise Vakıf Emeklilik Genel Müdürlük görevini yürütüyor.



SPK, bağımsız üye adaylarını ortaklardan talep etti

SPK ayrıca şirket yönetim kurulunda boş kalan 2 üyelik için Turkcell ortakları Sonera Holding BV, Çukurova Holding A.Ş. ve Alfa Telekom Turkey Limited’in her birisinden, kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan ikişer kişinin isim, özgeçmiş ve bağımsızlık beyanlarının 15 gün içinde kuruma teslim edilmesini talep etti.

Atama yetkisi, Torba Kanun'da geçmişti

TBMM'den Haziran ayında geçen torba kanunda SPK'nın halka açık ortaklıkların yönetim kurullarında yönetim kurulu üyelerinin tamamının ya da bir kısmının görev süresinin dolması veya üyeliklerin boşalmasını takip eden 30 gün içinde yeni yönetim kurulu üyesi seçmek üzere genel kurulun toplanamaması veya genel kurulda yeterli sayıda yönetim kurulu seçilememesi durumunda SPK'nın resen atama yapacağı belirtilmişti.

Bu torba yasa Ağustos başında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandıktan sonra gözler Turkcell atamaları için SPK'ya çevrilmişti.