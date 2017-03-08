Sermaye Piyasası Kurulu şubat ayı anket sonuçlarını açıkladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 132 üst düzey yönetici tarafından yanıtlanan 2017 yılı Şubat ayı anketi sonuçlarını açıkladı. Anket yurt içi piyasalar açısından yakın ve orta vadede önemli bir değişim beklentisi olmadığını gösterdi.

Ankete göre katılımcıların yüzde 51’i ABD Doları'na ilişkin olarak önümüzdeki ay değişim beklemezken, artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 62 olarak gerçekleşti.

SPK tarafından düzenlenen anketin sonuçları şöyle:

* Gösterge bono faiz oranına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 59’u önümüzdeki ay değişim beklemezken, önümüzdeki altı ay ve önümüzdeki yıl için artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 55 ve yüzde 51 olmuştur.

* Katılımcıların yüzde 51’i ABD Doları'na ilişkin olarak önümüzdeki ay değişim beklemezken, önümüzdeki altı ay ve bir yıl artış beklemeyenler çoğunlukta olup, katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 62 olarak gerçekleşmiştir.

* Euroya ilişkin olarak katılımcılar önümüzdeki ay yüzde 55 oran ile değişim beklemezken, önümüzdeki altı ay ve bir yıl artış beklentisi çoğunlukta olup, artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 61 ve yüzde 59 olarak gerçekleşmiştir.

* Katılımcıların yüzde 58’i önümüzdeki BIST-100 endeksine ilişkin olarak önemli bir değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 43 olarak gerçekleşmiştir.

* Önümüzdeki ay ve önümüzdeki altı ay BIST pay piyasası işlem hacmine ilişkin olarak sırasıyla katılımcıların yüzde 61’i ve yüzde 45’i değişim beklemezken, yıllık dönemde artış beklentisi yükselmiş, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı yüzde 48 olarak gerçekleşmiştir.

* Halka açılacak şirket sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 81’i önümüzdeki bir ay, yüzde 61’i önümüzdeki altı ay, yüzde 43’ü ise önümüzdeki bir yıl için değişim beklememektedir.

*Özel sektör borçlanma araçlarının ihracına ilişkin olarak önümüzdeki ay katılımcıların yüzde 58 ile çoğunluğu değişim beklemezken, altı aylık ve bir yıllık dönemler için koşullarda iyileşme beklentisi ağırlık kazanmış, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 54 ve yüzde 62 olarak gerçekleşmiştir.

* Katılımcıların yüzde 64’ü önümüzdeki ay, yüzde 43’ü önümüzdeki altı ay yabancı yatırımcı oranına ilişkin değişim beklemezken katılımcıların yüzde 45’i önümüzdeki bir yılda artış beklemektedir.

* Reel kesimin yurtdışı borçlanma durumuna ilişkin olarak katılımcıların yüzde 61’i önümüzdeki ay ve yüzde 44’ü önümüzdeki altı ay için değişim beklemezken, yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı yükselmiş, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı yüzde 55’e ulaşmıştır.

* BIST pay piyasası yatırımcı sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 61’i önümüzdeki ay, yüzde 50’si önümüzdeki altı ay değişim beklemezken, yüzde 40’ı önümüzdeki bir yıl artış beklentisindedir.

*BIST kıymetli madenler ve taşlar piyasası işlem hacmine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 69’u önümüzdeki ay, yüzde 52’i önümüzdeki altı ay değişim beklememektedir. Yıllık dönem için artış beklentisi yükselmiş ve yüzde 48 olmuştur.

*VİOP işlem hacmine yönelik olarak önümüzdeki ay katılımcıların yüzde 62’si değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 52 olarak gerçekleşmiştir.

* Yatırım fonları net aktif değerine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 61’i önümüzdeki ay değişim beklemezken, artış bekleyen katılımcıların oranı altı aylık dönem için yüzde 49 ve yıllık dönem için yüzde 52 olarak gerçekleşmiştir.

* Emeklilik fonları net aktif değerine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 50’si önümüzdeki ay, yüzde 66’sı önümüzdeki altı ay ve yüzde 68’i önümüzdeki bir yılda artış beklemektedir.

* Katılımcıların 65’i önümüzdeki ay, yüzde 50’si önümüzdeki altı ay MKYO net aktif değerine ilişkin olarak değişim beklemezken, önümüzdeki bir yılda artış bekleyen katılımcıların oranı yıllık dönem için yüzde 52 olarak gerçekleşmiştir.