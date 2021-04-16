SPK, Biotrend Enerji ve Çan 2 Termik Santrali'nin halka arzlarını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları ile Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. ait olan Çan 2 Termik A.Ş halka arzına izin verdi.

Çan 2 Termik Santral A.Ş. halka arzı sermaye artırımı ile yapılacak. Ek satış olması halinde ortak satışı yöntemiyle de halka arz gerçekleştirilecek.

Şirketinin sermayesi ise 320 milyon liraya yükseltilecek ve bunun 67,59 milyon liralık bölümü halka arz edilecek. Ek talep olması halindeyse Odaş Elektrik'e ait 6,76 milyon lira tutarında hisse de satılabilecek.

Kurumun hisse başı fiyatı 3,9 liradan yapılacak. Ek satışın da yapılması halinde şirketin yüzde 23,2'si halka arz edilecek ve halka arz büyüklüğü 290 milyon lira olacak.

Biotrend'in 36,7 milyon TL'lik kısmı halka arz edilecek

Biotrend şirketinin de halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak.

Halka arzda şirketin sermayesi 150 milyon TL'ye yükseltilecek ve sermayenin 36,67 milyon liralık kısmı, hisse başı 16,50 - 18,00 TL arasından halka arz edilecek. Ek talep gelmesi durumunda ise 5 milyon lira nominal büyüklükte ek satış yapılabilecek.

Ek satışın yapılması halinde ise şirketin yüzde 27,8'i halka arz edilecek ve halka arz büyüklüğü 689 - 750 milyon lira olacak.



