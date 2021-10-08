Sermaye Piyasası Kurulu, Gelecek Varlık'ın halka arz başvurusunu onayladı; talep toplama 14-15 Ekim'de

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gelecek Varlık'ın halka arzını onayladı.

Şirketin talep toplama tarihleri ise 14-15 Ekim olarak belirlendi.

Şirketin halka arzında konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım üstlenecek.

Halka arzda mevcut ortaklardan Fiba Holding’e ait 8,8 milyon adet pay ve sermaye artırımı kapsamında 13,2 milyon adet paydan oluşan ek satış hariç toplam 22 milyon adet pay halka arz olurken, ek satış dâhil toplam 26,4 milyon adet pay da satışa sunulacak.

Şirketin halka arzında sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılacak ve halka arzdan sonra Gelecek Varlık'ın halka açıklık oranı, ek satışlar hariç yüzde 15,75, ek satışlar dâhil yüzde 18,9 olacak.

Oransal dağıtım yöntemi ile halka açılacak hisselerin yüzde 40’ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 20’si Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara, yüzde 30’u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, yüzde 10’luk bir bölümü ise Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrıldı.

Gelecek Varlık'ın Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, halka arzdan 300-360 milyon lira arasında kaynak beklediklerini ifade etti. Ünlüdoğan ayrıca "Bağımsız araştırmalara göre varlık yönetimi şirketlerine devredilen toplam bakiyenin birkaç yıl içinde 136 milyar TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyoruz " dedi.