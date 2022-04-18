Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na AKP'li eski bakanın oğlu İbrahim Ömer Gönül atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun yerine AKP'li eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül atandı.

SPK Başkan Vekilliği'ne Mutalip Ünal, üyeliğine Yusuf Sünbül atandı.

2018 yılının Nisan ayında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun yerine İbrahim Ömer Gönül'ün atanmasına yönelik karar Resmi Gazete'de tebliğ edildi:

İbrahim Ömer Gönül kimdir?

1973 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.’de başlamış olup Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı.

2004'te SPK'da göreve başladı

2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda göreve başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yaptı. Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirildi, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

Gönül, iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.