-SERMAYE PİYASASI KANUNU YENİLENECEK ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, gelecek dönemin sermaye piyasalarına getireceği en büyük yeniliğin, yeni sermaye piyasası kanunu olacağını belirterek, mevcut kanunun kilit noktalarında yapılan önemli değişikliklerle SPK'nın çok daha hızlı ve caydırıcı kararlar alabilen bir kurum haline getirilmesi ve yeni finansal araç ve kurumların oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi. SPK'nın bugün açıklanan 2009 yılı faaliyet raporunun önsözünde yer alan açıklamasında, sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisinde henüz hak ettiği yeri alamadığına işaret eden Vedat Akgiray, Türkiye ekonomisi açısından kötü bir gösterge olarak değerlendirilebilecek bu durumun, aslında büyük bir fırsatı da beraberinde getirmekte olduğunu vurguladı. Geçen yıl, sermaye piyasası suçları ve piyasa bozucu işlemler ile etkin mücadele amacıyla SPK bünyesinde Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi'nin kurulduğunu, piyasaları daha yakından takip ederek hızlı hareket etme ve karar alma gibi konularda önemli bir adım atıldığını hatırlatan Vedat Akgiray, şunları kaydetti: ''Küresel finansal krizden etkilenen ülkelerdeki piyasa gözetim sistemlerinin yeterli olmamasının krizin ana derslerinden biri olduğu düşünüldüğünde; başta manipülasyon ve içerden öğrenenlerin ticareti olmak üzere piyasa suçları ile mücadele konusunda tüm dünyaya örnek olabilecek bir gözetim sisteminin ülkemizde kurulmuş olmasının, sermaye piyasamız için ayrı bir güven ve gurur kaynağı olduğunu düşünmekteyiz. Önümüzdeki dönemin sermaye piyasalarına getireceği en büyük yeniliğin ise yeni Sermaye Piyasası Kanunu olmasını beklemekteyiz. Çıkarıldığı dönemin şartlarına göre hazırlanmış ve artık sermaye piyasalarındaki baş döndürücü gelişmelerin gerekliliklerini yerine getiremeyen mevcut Sermaye Piyasası Kanunu'nun kilit noktalarında yapılan önemli değişikliklikler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çok daha hızlı ve caydırıcı kararlar alabilen bir kurum haline getirilmesi ve yeni finansal araç ve kurumların oluşturulması hedeflenmektedir. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve yapılacak olan diğer düzenlemeler ile birlikte gelişen sermaye piyasalarımızın önderliğinde ülkemizin önümüzdeki 5 yıl içerisinde uluslararası bir finans merkezi olma hedefine ulaşacağını düşünmekteyiz.'' SPK'nın 2009 yılı raporuna göre, Sermaye Piyasası Kanunu, günün koşullarına ve AB düzenlemelerine uygun olarak yenilenecek.