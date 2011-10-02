Sermaye iktidarına karşı eylem büyüyor!





IŞIL ÖZ / T24





Occupy Wall Street (Wall Street’i İşgal) adında 15 gündür eşi görülmemiş bir eylemle karşı karşıyayız. Aktivistler, sonuç alıncaya kadar Zuccotti Parkı’nı terk etmeyeceklerini açıkladılar. Eylem, tutuklamalara rağmen devam ediyor.



Açgözlülük, küresel ısınma ve toplumsal eşitsizliğe karşı gösteri yapan aktivistler, bugün Brooklyn Köprüsü’nde polisle çatıştı. Birkaç saat için trafik şeriti kapatıldı ve aldığımız haberlere göre 700’den fazla kişi tutuklandı. New York polisinin, barışçı şekilde gösteri yapan kişileri dahi zor kullanarak tutuklaması, gerginliği arttırıyor. Polis, kısa süre önce, tutuklananların çoğunun serbest bırakılacağını bildirdi.



Göstericilerin amacı, ülke genelinde kitlesel protestolar başlatmak. Dünya çapında destek gördüklerinden bahsetmek yanlış olmaz. Dünyanın çeşitli köşelerinde yoksullaştırılmış kitlelerin öfkesi hükümetleri sallıyor. New York’taki eylem ise, bu evrensel tepkinin bir halkası olarak görülebilir.



Protestoların medyada kapladığı yere baktığımızda, Amerikan medyası kendi ilişki içinde olduğu kurumları hedef alan eylemleri görmezden gelme huyundan vazgeçmiş gözükmüyor.



Los Angeles başta olmak üzere ABD’nin birçok şehrinde aktivistler, New York hareketi ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler. Noam Chomsky, Michael Moore da dahil olmak üzere birçok muhalif isim eylemleri destekliyor.



Chomsky’nin dediği gibi, Wall Street ve diğer finansal kurumların son 30 yıldır ekononomide artan güçlerinin siyaset üzerindeki egemenliklerini pekiştirdiğini biliyoruz.



Wall Street’te devam eden protestolar bu sömürüye dair kamuoyunun dikkatini çekmek açısından çok önemli. Protestoları takip etmek için:

http://www.livestream.com/globalrevolution



