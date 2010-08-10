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Spor

SERKAN SÖZLEŞMESİNİ FESH ETTİ İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2010 13:31

-SERKAN SÖZLEŞMESİNİ FESH ETTİ İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - Ankaragücü'nün kalecisi Serkan Kırıntılı, başkent kulübü ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti. Serkan Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar yaptığı açıklamada, ''Serkan Kırıntılı bu sabah saat 08.45'ten itibaren, yasal süreci içinde ödenmeyen alacakları sebebiyle Ankaragücü Spor Kulübü'yle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek, serbest kaldı'' dedi. 25 yaşındaki Serkan Kırıntılı, 5,5 yıldır Ankaragücü'nde forma giyiyordu.

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