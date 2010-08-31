-SERKAN KIRINTILI'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Fenerbahçe Kulübü, milli kaleci Serkan Kırıntılı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Fenerbahçemiz, milli kaleci Serkan Kırıntılı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı'' ifadesine yer verildi. Serkan'ın bu sabah Kadıköy Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi. 25 yaşındaki Serkan, 5,5 yıldır formasını giydiği Ankaragücü Kulübü ile olan sözleşmesini bir süre önce tek taraflı olarak feshetmişti.