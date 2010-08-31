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Spor

SERKAN KIRINTILI'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME İSTANBUL (A.A)

31 Ağustos 2010 15:54

-SERKAN KIRINTILI'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME  İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Fenerbahçe Kulübü, milli kaleci Serkan Kırıntılı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Fenerbahçemiz, milli kaleci Serkan Kırıntılı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı'' ifadesine yer verildi. Serkan'ın bu sabah Kadıköy Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi. 25 yaşındaki Serkan, 5,5 yıldır formasını giydiği Ankaragücü Kulübü ile olan sözleşmesini bir süre önce tek taraflı olarak feshetmişti.

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