T24 LogoT24 Logo
Gündem

Serkan İnci: Devlet büyüklerimiz artık bu işi ciddiye alsın, OHAL'in geldiği son nokta bu!

İnci sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı

08 Aralık 2017 16:54

İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci'nin gözaltına alınma nedeni belli oldu. Soruşturma, İnci'nin Galatasaray'ın "Rocky koreografisi" ile ilgili olarak yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatıldı. 

Sosyal medya hesabı üzerinden gözaltı kararına ilişkin olarak açıklama yapan İnci, "Bu da OHAL'in geldiği son durumu gösteriyor. Vatanını, milletini seven insanlara karşı bu durum olmuşsa, devlet büyüklerinin ciddiye alması lazım" dedi.

"Devlet büyüklerinin ciddiye alması lazım"

Serbest bırakılması sonrası sosyal medya hesabında paylaştığı videoda İnci, kendini "vatansever" olarak niteledi; şöyle konuştu:

"Kamuoyuna yansıdığı üzere bugün saat 06:00’da evimden paldır kültür alınarak bir karakol maceramız oldu. İşimizin gücümüzün başına oturduk. Aslında bir olay ortada yok aslında. BİMER’de kendine gereğinden fazla sorumluluk yükleyen insanların iyi niyetli kurumları suistimal etmesi. Artık istediğiniz kişiyi BİMER’den şikayet edip sabahın 06:00’sında gözaltına aldırabiliyorsunuz bu da OHAL’in geldiği son noktadır. Vatanını seven insanlara kadar gelmişse bu durum, bence devlet büyüklerinin olayı ciddiye alması lazım. Ben işimin gücümün başındayım şimdi."

ETİKETLER

serkan incihaberaçıklamatutuklamaserbest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24