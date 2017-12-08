Serkan İnci: Devlet büyüklerimiz artık bu işi ciddiye alsın, OHAL'in geldiği son nokta bu!

İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci'nin gözaltına alınma nedeni belli oldu. Soruşturma, İnci'nin Galatasaray'ın "Rocky koreografisi" ile ilgili olarak yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden gözaltı kararına ilişkin olarak açıklama yapan İnci, "Bu da OHAL'in geldiği son durumu gösteriyor. Vatanını, milletini seven insanlara karşı bu durum olmuşsa, devlet büyüklerinin ciddiye alması lazım" dedi.

"Devlet büyüklerinin ciddiye alması lazım"

Serbest bırakılması sonrası sosyal medya hesabında paylaştığı videoda İnci, kendini "vatansever" olarak niteledi; şöyle konuştu:

"Kamuoyuna yansıdığı üzere bugün saat 06:00’da evimden paldır kültür alınarak bir karakol maceramız oldu. İşimizin gücümüzün başına oturduk. Aslında bir olay ortada yok aslında. BİMER’de kendine gereğinden fazla sorumluluk yükleyen insanların iyi niyetli kurumları suistimal etmesi. Artık istediğiniz kişiyi BİMER’den şikayet edip sabahın 06:00’sında gözaltına aldırabiliyorsunuz bu da OHAL’in geldiği son noktadır. Vatanını seven insanlara kadar gelmişse bu durum, bence devlet büyüklerinin olayı ciddiye alması lazım. Ben işimin gücümün başındayım şimdi."