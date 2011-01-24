-SERKAN ERDOĞAN BEŞİKTAŞ'TA İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Beşiktaş Kulübü, basketbolcu Serkan Erdoğan transferini açıkladı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen hafta anlaşmaya varılan Serkan Erdoğan ile 1.5 yıllık sözleşmenin imzalandığı bildirildi. İspanya'nın Meridiano Alicante takımından transfer edilen Serkan, özellikle Iverson'ın yokluğunda yeni takımına skor yönünden katkıda bulunmaya çalışacak. 1978 doğumlu ve 1.90 metre boyundaki tecrübeli oyuncu, Beşiktaş Cola Turka'da 5 numaralı formayı giyecek. Daha önce Tuborg, Tofaş, Ülkerspor, Tau Ceramica Vitoria, Efes Pilsen, Türk Telekom ve Meridiano Alicante takımlarında oynayan Serkan Erdoğan, 1997'de 22 Yaş Altı Dünya Basketbol şampiyonluğu, 1999, 2003 ve 2004 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1999, 2000 ve 2001 Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu, 2002 ve 2003 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.