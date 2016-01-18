Seriye bağlayan Atletico Madrid, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü

İspanya La Liga'da lider Atletico Madrid, deplasmanda Las Palmas'ı 3-0 mağlup ederek ligde galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Maçın ilk golü 17. dakikada geldi. Juanfran'ın sağdan ortaladığı top Antoine Griezmann'ı aşarak soldan bindiren Filipe Luis'in önüne düştü. Brezilyalı oyuncunun sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruş, Madrid ekibini 1-0 öne geçirdi ve maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

68. dakikada Koke'nin pasına hareketlenen Griezmann kaleciyle karşı karşıya kaldı. Soğukkanlı davranan oyuncunun sol ayağının dışıyla yaptığı vuruş, maçı 2-0'a getirdi.

Eurosport'taki habere göre, 89. dakikada Koke-Griezmann ikilisi bir kez daha sahneye çıktı ve Griezmann kendisinin 2., takımının 3. golünü atarak maça nokta koydu.

Bu sonuçla puanını 47'ye yükselten Atletico, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ligde 16. sırada bulunan Las Palmas ise 18 puanda kaldı.