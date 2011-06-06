-SERİNLEMEK İÇİN IRMAĞA GİREN ÖĞRENCİ BOĞULDU BARTIN (A.A) - 06.06.2011 - Bartın'ın Kozcağız beldesinde, serinlemek için ırmağa giren lise öğrencisi boğuldu. AA muhabirinin aldığı bilgiye, Kozcağız Çok Programlı Lisesi 1. sınıf öğrencisi Volkan Öztürk (16), okul çıkışında arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla belde girişindeki köprü altında ırmağa girdi. Öztürk, yüzdüğü sırada akıntıya kapılarak suda kayboldu. Köprü üzerinden geçtiği sırada öğrencilerin yardım çığlıklarını duyan HAS Parti Bartın milletvekili adayları Harun Gündoğan ile Kenan Parlatır, seçim minibüsünden inerek ırmağa girdi. Milletvekili adaylarının uzun çabalar sonucunda bulunduğu yerden çıkardığı Öztürk, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Bu arada ağlayan Öztürk'ün sınıf arkadaşlarını jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.