Serinlemek için göle giren genç boğuldu

Adana'da serinlemek amacıyla şişme botla Seyhan Baraj Gölü'ne açılan 3 kişiden, 22 yaşındaki İsmet Güneş boğularak yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren İsmet Güneş'in suyun içinde arandığı sırada gelen babası Yaşar Güneş fenalık geçirdi.

DHA'dan Akif Özdemir'in haberine göre, Seyhan Baraj Gölü'ne merkez Çukurova İlçesi'nden şişme botla açılan İsmet Güneş, ağabeyi 25 yaşındaki Osman Güneş ve arkadaşları 30 yaşındaki Mustafa Durmuş, su üzerinde gezinti yaptı. Rüzgarın etkisiyle bir süre sonra bot alabora oldu.

Suya düşen 3 kişiden Mustafa Durmuş, kendi çabalarıyla kıyıya çıktı. Çevredekilerin yardıma gitmesiyle Osman Güneş de kurtarılırken, yüzme bilmediği öğrenilen ve bir süre suda çırpınan İsmet Güneş, suyun içinde kayboldu.

İhbar üzerine dalgıç polisler bölgeye sevk edildi. Botun ters döndüğü noktayı belirleyen dalgıç polisler, yaklaşık 30 dakikalık aramadan sonra İsmet Güneş'in cesedine ulaştı.



Suyun içinden çıkarılan Mustafa Durmuş ve Osman Güneş de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Aramaların yapıldığı alana gelen yakınları ve polisler tarafından teselli edilmeye çalışılan baba Yaşar Güneş, polislerle birlikte oğlunun cenazesini Adli Tıp Kurumu'na götürdü.