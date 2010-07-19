-SERİNLEMEK İÇİN GİRDİKLERİ DENİZDE BOĞULDULAR BURSA/HATAY (A.A) - 19.07.2010 - Bursa ve Hatay'da serinlemek için denize girenlerden 3 kişi boğuldu. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde oturan Selim Bülbül (15) ve Süleyman Hilmi Dursun (20), arkadaş grubuyla Mudanya'nın Eşkel köyüne gitti. Burada birlikte denize giren ve birbirleriyle şakalaşan Selim Bülbül ve Süleyman Hilmi Dursun, bir süre sonra suda kayboldu. İki genç, arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu bulunarak denizden baygın halde çıkarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan iki arkadaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Payas beldesinde Cengiz Bozdoğan (22), serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Suya batıp çıkmaya başlayan Bozdoğan, durumu fark eden vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı. Bozdoğan, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.