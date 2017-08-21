Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Halil ÜLKER/AHLAT(Bitlis), (DHA) - BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde, Nazik Gölü\'ne giren 22 yaşındaki Veysel Meriç, boğularak öldü.

Ailesiyle birlikte Ovakışla Beldesi\'nde bulunan Nazik Gölü kıyısına pikniğe giden Veyse Meriç, öğle saatlerinde serinlemek için göle girdi. Meriç, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları tarafından aranan Veysel Meriç\'in cesedine ulaşıldı. Yüzme bildiği belirtilen Veysel Meriç\'in göl tabanındaki otlara takıldığı için hareket edemeyerek boğulduğu sanılırken, cenazesi Ovakışla jandarma ekipleri tarafından Ahlat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



