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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesi Çeşmealtı'nda Mahallesi'nde, serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Mehmet Sedat Ataizi (30), boğularak yaşamını yitirdi

11 Ağustos 2018 20:48

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla ilçesi Çeşmealtı\'nda Mahallesi\'nde, serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Mehmet Sedat Ataizi (30), boğularak yaşamını yitirdi.
Mehmet Sedat Ataizi, Çeşmealtı Mahallesi\'nde, serinlemek için arkadaşlarıyla denize girdi. Arkadaşları denizden çıktı ancak Mehmet Sedat Ataizi yüzmeyi sürdürdü. Bir süre sonra Ataizi\'nin deniz üzerinde hareketsiz yattığını gören arkadaşları, onu sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ataizi\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

 

 

 

 

 

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