Serik Belediyespor-Kale Belediyespor: 4-1

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)



ZİRAAT Türkiye Kupası ikinci tur maçında Kale Belediyespor\'u 4-1 yenen Serik Belediyespor bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur maçında Serik Belediyespor ile Kale Belediyespor, Serik İsmail Oğan Stadı\'nda karşılaştı. Maça hızlı başlayan Serik Belediyespor ilk yarının 3\'üncü dakikasında Ahmet Teker\'in attığı golle öne geçti: 1-0. Karşılaşmanın 31\'inci dakikasında Ahmet Teker kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 41\'inci dakikada gelişen Serik atağında Muhammed Ali Aydın farkı 3\'e çıkardı: 3-0. İlk yarı Serik Belediyespor\'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Serik Belediyespor üstün oyununu sürdürdü. 64\'üncü dakikada Taner Çekiç\'in golüyle fark iyice açıldı: 4-0. 79\'uncu dakikada Kale Belediyespor\'dan Selim Kartal takımının tek golünü attı: 4-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan Serik Belediyespor bir üst tura yükselmeye hak kazandı.

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