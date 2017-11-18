Serik Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor berabere kaldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Hentbol Erkekler Süper Ligi\'nde Serik Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor 21-21 berabere kaldı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi\'nde Serik Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor karşılaşması Belek turizm merkezindeki Gloria Sports Arena\'da oynandı. İlk yarısı Nilüfer Belediyespor\'un 12-11 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma 21-21 tamamlandı.

Karşılaşmayı Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Necmettin Çalık, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mevlüt Özen ile çok sayıda taraftar izledi.

Serik Belediyespor önümüzdeki haftayı bay geçecek.

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