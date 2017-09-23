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Spor

Serik Belediyespor- Aziziye Belediyesi Termal Spor: 26-22

Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin ikinci haftasında Serik Belediyespor, Aziziye Belediyesi Termal Spor'u 26-22 mağlup ederek, ikinci galibiyetini aldı

23 Eylül 2017 19:27

Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi\'nin ikinci haftasında Serik Belediyespor, Aziziye Belediyesi Termal Spor\'u 26-22 mağlup ederek, ikinci galibiyetini aldı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi ikinci haftasında Serik Belediye Spor ile Aziziye Belediyesi Termal Spor karşı karşıya geldi. Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmayı İzmir bölgesinden Fırat Beden ve Melih Gündoğdu hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmayı Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Necmettin Çalık, Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Rakip Utan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen de izlerken, Grup Pehlivanlar taraftar grubu da Serik Belediyespor\'a destek verdi.

Maçta Serik Belediyespor kalecisi Edvard Maksutov, 23\'üncü dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçın ilk yarısı 11-11 sona erdi. İkinci yarıda daha dikkatli ve temkinli oynayan Serik Belediyespor maçın son dakikalarında art arda bulduğu gollerle sahadan 26-22 galip ayrıldı.

Ligde ikinci maçında ikinci galibiyetini alan Serik Belediyespor, önümüzdeki hafta sonu İzmir\'de Göztepe ile karşılaşacak.

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