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Spor

Serik Belediyespor - Payasspor: 2-2

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) (DHA) STAT: İsmail Ogan HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Emre Demirel (xx), Umut İncili (x) SERİK BELEDİYE SPOR: Orkun (xx)- Erdal (xx), Taner (xx)(Dk

16 Eylül 2018 22:24

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) (DHA)

STAT: İsmail Ogan
HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Emre Demirel (xx), Umut İncili (x)
SERİK BELEDİYE SPOR: Orkun (xx)- Erdal (xx), Taner (xx)(Dk.66 Erman), Samet (xx), Sinan (xxx), Muhammet Ali (xx)(Dk.85 Taner Kahraman), Ahmet Teker (xx), Abdurrahman (xx), Selçuk (xx)(Dk.38 Atakan), Erdi (xx), Volkan (xx)
PAYASSPOR: Suphi (xx)- Cuma (xxx), Onur (xx), Yener (xx), Koray (xxx)(Dk.60 Kemal), Ahmet Baykal (xx), Gökhan (xx), Deniz (xx), Aykut (xx), Tevfik (xx) Hayri (xx)(Dk.89 Fevzi)
GOLLER: Dk.47 Sinan, Dk.54 Muhammet Ali (Serik Belediyespor) - Dk.59 Ahmet, Dk.86 Cuma (Payasspor)
KIRMIZI KART: Gökhan (Dk.77 Payasspor)
SARI KARTLAR: Taner, Erdi (Serik Belediyespor), Cuma (Payasspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Serik Belediyespor sahasında Payasspor ile 2-2 berabere kaldı.
36\'ncı dakikada Serik Belediyespor\'dan Ahmet\'in şutunu kaleci Suphi güçlükle kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
47\'nci dakikada Serik Belediyespor\'dan Sinan takımını öne geçirdi: 1-0.
54\'üncü dakikada Serik Belediyespor\'dan Ahmet\'in ortasına Muhammet Ali\'nin kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
59\'uncu dakikada Payasspor\'dan Ahmet attığı golle skoru 2-1 yaptı.
77\'nci dakikada Gökhan, Serik Belediyesporlu Taner\'e yaptığı sert faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
86\'ncı dakikada Payasspor\'un korner atışından gelen topa kafa vuran Cuma takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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