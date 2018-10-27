Serik Belediyespor - Çorum Belediyespor: 1-0

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
STAT: İsmail Ogan Stadı
HAKEMLER: Aykut Sergin (xx), Ahmet Yaşılak (xx), Hacı Selim Konukçu (xx)
SERİK BELEDİYESPOR: Cemal (xxx) - Taner (xx)(Dk. 85 Çağlar), Samet (xxx), Sinan (xxx), Muhammet (xx)(Dk. 58 Erman), Ahmet (xx), Abdurrahman (xxx), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (xxx), Volkan (xx)(Dk. 90 Rauf)
ÇORUMSPOR: Onurcan (xx)- Oğuzhan (xx), Fatih (xx), Yakup (x), Samet (xx) Emrah (xx)(Dk. 75 dk. Emre x), Akın (xx), Ferdi (xx), Mikail (xxx)(Dk. 70 Ertuğrul xx), Mumin (xx)(Dk. 84 Kıvanç), Fahri (xx)
GOL: Dk. 82 Atakan (Serik Belediyespor)
SARI KARTLAR: Abdurrahman, Ahmet, Burçin, Samet, Taner, Sinan, Atakan (Serik Belediyespor) - Samet, Emrah, Emre, Fatih, Oğuzhan (Çorumspor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Serik Belediyespor sahasında Çorumspor\'u 1-0 yendi. Maçı Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Kulüp Başkanı Ali Aksu, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Genel Başkanı İsmail Dilber de tribünden takip etti.
12\'nci dakikada Serik Belediyespor\'dan Atakan\'ın sert şutu üst direkten döndü.
13\'üncü dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Volkan\'ın şutunu kaleci Onurcan güçlükle önledi.
45\'inci dakikada Atakan\'ın sağdan ortasında Taner, ceza sahası içerisinde vurdu. Kaleci topu kornere çeldi.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
46\'ncı dakikada Çorumspor\'dan Fahri\'nin şutunu kaleci Cemal kornere çeldi.
82\'nci dakikada Serik Belediyespor atağında Atakan\'ın şutunda top filelerle buluştu: 1-0.
Karşılaşma Serik Belediyespor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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