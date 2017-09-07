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Şerif Mardin'in vefatı ile ilgili görev yaptığı üniversiteden açıklama...

İSTANBUL DHA Sosyolog ve siyaset bilimci Prof

07 Eylül 2017 01:34

İSTANBUL DHA
Sosyolog ve siyaset bilimci Prof.Dr. Şerif Mardin İstanbul\'da tedavi gördüğü hastanede  90 yaşında hayatını kaybetti.
Şerif Mardin\'in vefatının ardından görev yaptığı İstanbul Şehir Üniversitesinden yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, \"Türkiye\'nin yetiştirdiği en saygın akademisyenler arasında yer alan İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin, 6 Eylül\'de İstanbul\'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.\" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
90 yaşında yaşamını yitiren Prof. Dr. Şerif Mardin\'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip İstanbul Yeniköy Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. 
Türkiye\'de din ve modernleşme, sivil toplum, ideoloji, merkez-çevre ekseninde yaptığı öncü ve çığır açıcı bilimsel çalışmalarıyla bizlere eşsiz bir miras bırakan Prof. Dr. Şerif Mardin\'i, her zaman sevgi ve saygıyla yad edeceğiz.
İstanbul Şehir Üniversitesi olarak, Şerif Mardin\'e Allah\'tan rahmet; ailesine, akademi dünyamıza, bütün sevenlerine, ŞEHİR camiasına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. 

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