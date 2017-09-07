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"Şerif Mardin, 1. sınıfta 50 kitaptan sorumlu tutmuştu bizi, birçok kişi yaşamı boyunca 50 kitap okumamıştır"

Prof. Şerif Mardin dün hayatını kaybetmişti

07 Eylül 2017 15:45

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuduğu dönem Prof. Dr. Şerif Mardin'den "Siyaset Bilimi" dersini aldığını belirterek "1. sınıfta 50 kitaptan sorumlu tutmuştu bizi. Birçok kişi yaşamı boyunca 50 kitap okumamıştır" dedi. 

Türkiye'nin dünyaca ünlü sosyolog ve siyaset bilimcilerinden Prof. Dr. Şerif Mardin, dün (6 Eylül 2017) hayatını kaybetmişti. "Din ve İdeoloji" çalışması, Oxford Üniversitesi müfredatına da giren Mardin, Ruşen Çakır'a verdiği ve Vatan gazetesinde yayımlanan söyleşisinde ilk kez "mahalle baskısı" ifadesini kullanan akademisyendi. 

Mahfi Eğilmez'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar şöyle:

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