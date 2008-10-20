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Spor

'Serie A'dan teklif var'

Sakatlıktan kurtulmaya çalışan Brezilyalı Ronaldo sahalara dönmeye çalışıyor ve kendisiyle ilgilenen birkaç takım var. Ronaldo da, Manchester City ve Paris St. Germain dışınd

20 Ekim 2008 03:00


Sakatlıktan kurtulmaya çalışan Brezilyalı Ronaldo sahalara dönmeye çalışıyor ve kendisiyle ilgilenen birkaç takım var.

Ronaldo ilerleyen yaşına ve sakatlıklarına rağmen halen daha dünya futboluna sunacağı şeyler olduğunu düşünüyor.

Basın mensuplarına geleceği hakkında kısa bir demeç veren Brezilyalı yıldız, “Benim oyuncu olarak hikayemde hala yazacak bir sürü sayfam var. Bunların hepsi beyaz sayfalar ve gollerimle doldurmak istiyorum.Futbolu karar verdiğim için bırakmak istiyorum, sakatlıklar yüzünden değil,” dedi.

Ronaldo, Manchester City ve Paris St. Germain dışında kendisine bir İtalyan takımından da teklif geldiğini söyleyerek şunları dile getirdi; “İtalya’dan bir kulüpten de teklif var ancak bu Milan değil”

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