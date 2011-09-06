-Serie A'daki grev krizi çözüldü ROMA (A.A) - 05.09.2011 - İtalya'da, Futbolcular Birliği (AIC) ile Birinci Futbol Ligi (Serie A) yöneticileri arasındaki futbolcuları haklarının garanti altına alınması hususundaki anlaşmazlık nedeniyle 'start' alamayan 2011-2012 sezonu, anlaşmazlığın bugün giderilmesi neticesinde, bu hafta sonu oynanması planlanan 2. hafta müsabakalarıyla başlayacak. AIC ile Serie A yöneticileri arasında günlerdir devam eden görüşmelerin ardından, bugün nihai sonuca varıldı. Tarafların yeni bir toplu sözleşmeye imza koydukları, yapılan anlaşmanın 30 Haziran 2012 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. İtalya'da futbol otoritelerinin aralarında uzlaşması, ligin başlamasının önündeki engel olan grev kararını da ortadan kaldırdı. AIC ile Serie A lig yöneticilerinin daha önce anlaşamaması sebebiyle Futbolcular Birliği grev kararı almış ve ligde 2011-2012 sezonunun 27-28 Ağustos'ta yapılması gereken ilk hafta maçları oynanamamıştı. Tarafların uzlaşmasıyla birlikte Serie A, fikstür gereği bu hafta yapılacak 2. hafta maçlarıyla start alacak. Ligin 2. hafta programına göre, yeni sezonunun ilk maçında 9 Eylül Cuma günü son şampiyon AC Milan, evinde başkent takımlarından Lazio'yu ağırlayacak. Program şöyle: 10 Eylül Cumartesi: Cesena-Napoli 11 Eylül Pazar: Juventus-Parma, Catania-Siena, Chievo-Novara, Fiorentina-Bologna, Genoa-Atalanta, Lecce-Udinese, AS Roma-Cagliari ve Palermo-FC Inter Grev nedeniyle oynanamayan ilk hafta maçlarının ise fikstürde bulunacak uygun bir haftada yapılacağı kaydedildi.