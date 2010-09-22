-SERİE A'DAKİ GREV ASKIYA ALINDI FLORANSA (A.A) - 22.09.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) top koşturan futbolcuların oluşturduğu Futbolcular Birliği (AIC), ligin 5. haftasındaki grev kararını askıya aldı. İtalya Futbol Federasyonu, Serie A Kulüpler Birliği ile Futbolcular Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda, grev kararının askıya alındığı duyuruldu. Futbolcular Birliği Başkanı Sergio Campana, yaptığı açıklamada, görüşmelerin 30 Kasıma kadar süreceğini belirterek, ''Futbol Federasyonu Başkanı Giancarlo Abrte, üzerinde herhangi bir anlaşmaya varılmayan 2 madde için bize garanti verdi'' dedi. Serie A Kulüpler Birliği Başkanı Maurizio Berrettaa da grevin askıya alınma kararını tatmin edici bularak, ''Seri A'da 5. hafta maçı düzenli şekilde oynanacak'' diye konuştu. Ligin 4. hafta maçları ise bugün ve yarın yapılacak. Futbolcular Birliği, yeni sözleşme şartlarını protesto amacıyla 10 Eylülde grev kararı almış, 5. hafta maçlarına çıkılmayacağını açıklamıştı.