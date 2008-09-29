Serie A'da süpriz çıkmadı



Serie A'da yedi maçın oynandığı Pazar öğleden sonrasında favoriler sahadan üçer puanla ayrıldı. Zirveyi kovalayan Roma evinde, Lazio ise Torino deplasmanında gülen taraflar oldular.





Roma - Atalanta: 2 - 0



Sezona bu sezon pek de istediği gibi başlayamayan Roma, Milan ve Inter'in kozlarını paylaşacağı; Juve'ninse puan kaybı yaşadığı beşinci haftada galip gelerek yaralarını sarmak istiyordu. Sarı kırmızılı ekibin konuğuysa ligin deplasman fakirlerinden Atalanta'ydı.

Maçın başından sonuna kadar sahanın tek hakimi olan ev sahibi sonuca ilk yarıda gelen gollerle gitti. Sezon başından bu yana Roma'da kritik gollerine imza atan Panucci 17. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarım saatinin bitimiyle birlikte sahneye çıkan Vucinic'se farkı ikiye çıkarıp skoru ilan eden gole imza attı.



Roma bu skorla puanını yediye çıkarırken 9. sıraya yükseldi. Atalanta ise dokuz puanda kalarak 8. sıraya geriledi.



Torino - Lazio: 1 - 3



Sezona fırtına gibi başlayan Lazio, Inter'in Milano derbisine çıkacağı beşinci haftanın sonunda zirveye yerleşme planları yaparak Torino yolunu tuttu. Ev sahibi ekipse zorlu rakibini devirerek bu sezona yaptığı orta halli başlangıcı daha da iyi noktalara taşımak istiyordu.



30. dakikda Pandev'in attığı golle 1-0 öne geçen Lazio, ilk yarıyı bu skor avantajıyla kapadı. İkinci yarının 63. dakikasında sahneye çıkan bir diğer formda golcü Zarate de farkı ikiye çıkaran isim oldu.



Maçın son on dakikalık bölümüyse oldukça hareketli geçti. Önce 83'te penaltıya sebebiyet veren Sereni kırmızı kartla oyun dışı kalarak Torino'yu 10 kişi bıraktı. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Zarate'yse ikinci golünü atarak skoru 3-0 yaptı. 88'de ev sahibi takımdan Pratali ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılınca ev sahibi takım 9 kişi kaldı. Maçın son dakikasında karşılaşmanın hakemi yine beyaz noktaya yöneldi, ancak bu kez atışı Torino kullanacaktı. Tecrübeli golcü Amoruso, attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşma da böyle sonuçlandı.



Lazio bu sonuçla puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Torino ise 5 puanda kalarak 15. sıradaki yerinde saymış oldu.



Serie A'da Pazar öğleden sonra oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle:



Bologna - Napoli: 0 - 1

Catania - Chievo: 1 - 0

Lecce - Cagliari: 2 - 0

Palermo - Reggina: 1 - 0

Roma - Atalanta: 2 - 0

Torino - Lazio: 1 - 3

Udinese - Siena: 2 - 1

Milan-İnter: 1-0

