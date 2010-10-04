-SERİE A'DA LİDER LAZİO FLORANSA (A.A) - 04.10.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftası tamamlanırken, haftanın maçında FC Inter ile Juventus yenişemedi. Sonucu en çok merak edilen İnter-Juventus mücadelesi golsüz eşitlikle tamamlanınca, İnter liderlik koltuğunu geçen sezonun aksine lige iyi giriş yapan ve haftayı da Brescia galibiyetiyle geçen başkent ekibi Lazio'ya kaptırdı. FC Inter'in teknik direktörü İspanyol Rafael Benitez, Milano ekibinin başında çıktığı ikinci büyük maçında da galibiyetle tanışamadı. Benitez yönetimindeki İnter, geçen hafta da Roma'ya deplasmanda son dakika golüyle boyun eğmişti. Parma'ya konuk olan AC Milan, ortasaha oyuncusu Pirlo'nun kaydettiği golle rakibini mağlup edince kırmızı-siyahlı ekip üst üste ikinci galibiyetini aldı. AC Milan, bu galibiyetle zirve yarışındaki yerini pekiştirdi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, ancak bir türlü istediği sonuçları alamayarak zirveden uzaklaşan Roma ise deplasmanda Napoli'ye yenilerek, kötü gidişatını sürdürdü. Roma, 6 maçta aldığı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle lig sıralamasında 19. sırada bulunuyor. Teknik direktör değişikliğiyle sezona ''merhaba'' diyen Fiorentina da sahasında Palermo'ya boyun eğerek, taraftarının beklentilerini boşa çıkardı. Sırp teknik adam Sinisa Mihajlovic yönetimindeki ''Mor Menekşeler'' sezona Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle başlamalarına rağmen zor bir sezon geçirecekleri izlenimi veriyor. Sezona kötü bir başlangıç yaparak sürprize imza atan Udinese de en sonunda galip gelmeyi başardı. Sahasındaki mücadelede Cesena'yı yenen Udinese'nin bu galibiyetiyle, Serie A'da galibiyeti olmayan takım kalmadı. Serie A'nın 6. haftasında alınan sonuçlar şöyle: Udinese-Cesena: 1-0 Parma-AC Milan: 0-1 Lecce-Catania: 1-0 Bologna-Sampdoria: 1-1 Chievo-Cagliari: 0-0 Fiorentina-Palermo: 1-2 Genoa-Bari: 2-1 Lazio-Brescia: 1-0 Napoli-AS Roma: 2-0 İnter-Juventus: 0-0