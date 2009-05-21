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Spor

Serie A'da küme düşen ilk takım Reggina oldu

21 Mayıs 2009 17:30

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) küme düşen ilk takım Reggina oldu.

Inter, Serie A'nın bitimine daha 2 hafta varken, Pazar günü matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan ederken, Reggina ise küme düştü. Lazio, golcüsü Mauro Zarate'nin attığı golle konuğu Reggina'yı 1-0'lık skorla yenerek Serie B'ye gönderdi.

Söz konusu karşılaşma, gelecek hafta Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Avrupa Şampiyonlar Ligi finali için hafta arasına alınmıştı.

Nevio Orlandi'nin takımı, 2002 yılından sonra ilk kez yeniden Serie A'ya çıkma mücadelesi verecek. İtalya Kupası'nı kazanan Lazio ise 50 puanla 10. sırada bulunuyor.

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