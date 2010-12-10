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Spor

SERİE A'DA GREV KABUSU BİTTİ ROMA (A.A)

10 Aralık 2010 00:54

-SERİE A'DA GREV KABUSU BİTTİ ROMA (A.A) - 09.12.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A), toplu sözleşmede futbolcuların özlük haklarına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle 16. haftada (11-12 aralık) oyuncuların greve gitme kararından son anda vazgeçildi. Oyuncuların sendikal kuruluşu konumundaki İtalya Futbolcular Birliği (AİC), toplu sözleşme konusunda Kulüpler Birliği ile süren müzakerelerin gidişatının müspet olmasından hareketle hafta sonundaki maçlarda sahaya çıkmama kararını iptal ettiklerini açıkladı. AİC Başkanı Sergio Campana, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giancarlo Abete'nin arabuluculuğuyla yürütülen müzakerelerdeki olumlu atmosfer nedeniyle grevden vazgeçtiklerini duyurduğu açıklamasında, "Mesleki onurlarına ve çalışanların temel haklarına sahip çıkma hususlarında tam bir kararlılık sergilemiş olan tüm futbolcularımıza da teşekkür ediyoruz" ifadelerine de yer verdi. Serie A Kulüpler Birliği Başkanı Maurizio Beretta da grevden vazgeçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Toplu sözleşmenin imzalanacağı konusunda artık kuşku kalmadı. Doğru yolda ilerliyoruz. Henüz nihai metin konusunda uzlaşma sağlanamadı. Bununla birlikte doğru yolda hep birlikte ilerlediğimiz için bir hafta içinde her konuda uzlaşma sağlanacağından eminim" diye konuştu.

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