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Spor

SERİE A'DA GREV HAZIRLIĞI ROMA (A.A)

01 Aralık 2010 14:08

-SERİE A'DA GREV HAZIRLIĞI ROMA (A.A) - 01.12.2010 - İtalya, toplu sözleşme konusunda Kulüpler Birliği ile oyuncuların sendikal kuruluşu konumundaki İtalya Futbolcular Birliği (AİC) arasında dün de uzlaşma sağlanamamasıyla birlikte gelen grev kararının şokunu yaşıyor. Oyuncuların toplu sözleşmesinin yenilenmesi umuduyla İtalya Futbol Federasyonu'nun arabuluculuğuyla sürdürülen müzakerelerde, kadro dışı ve zorunlu transfer konularında uzlaşma sağlanamaması grev kararını da beraberinde getirdi. Kulüpler Birliği, teknik direktörün oyuncuları farklı gruplara ayırmasının, buna göre çalıştırmasının en doğal bir hak olduğunu savunuyor. Buna itiraz eden AİC ise oyuncular arasında hiçbir surette ayrıma gidilmemesini, antrenmanların beraberce yapılmasını istiyor. Kulüpler Birliği, bir oyuncuya aynı düzeydeki bir kulüpten teklif geldiğinde ve kendisine aynı maaş garanti edildiğinde futbolcunun transfere itiraz hakkının olmaması gerektiğini savunuyor. AİC ise oyuncular açısından zorunlu transferin kabul edilebilir bir şey olmadığını belirtiyor. AİC, Serie A'daki 11-12 Aralık'ta oynanması gereken 16. hafta maçlarında oyuncuların sahaya çıkmayacaklarını duyurdu. Bu maçlar büyük bir olasılıkla 19 Ocak'ta oynanacak. Grevin 18-19 Aralık'taki maçları da kapsama ihtimali bulunuyor. Tarafların bugün akşam saatlerinde, daha önceden kararlaştırıldığı üzere, toplu sözleşmede anlaşmazlıkla ilgili olarak, İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONİ) nezdindeki Yüksek Adalet Mahkemesi huzuruna da çıkmaları gerekecek. İtalya'da futbolcuların grev kararı nedeniyle maçların oynanmaması daha önce sadece bir kez 17 Mart 1996'da yaşanmıştı. O tarihte de toplu sözleşme konusundaki anlaşmazlık, oyuncuların grev kararıyla sonuçlanmıştı.

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