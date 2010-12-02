-SERİE A'DA GREV BİLMECESİ FLORANSA (A.A) - 02.12.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) top koşturan futbolcuların oluşturduğu Futbolcular Birliğinin (L'Aic) önceki gün ilan ettiği grev kararının uygulanmamasına yönelik yeni umutlar ortaya çıktı. L'Aic ile Serie A Kulüpler Birliği arasında uzun süredir devam eden görüşmeler, ''istenmeyen oyuncunun takımla antrenmana çıkmaması'' ve ''oyuncunun istemediği bir takıma transfer edilmesi veya gönderilmesi'' maddeleri yüzünden tıkanarak, grev kararı alınmasına neden olmuştu. Bu iki maddenin oyuncular için kabul edilemez olduğunu savunan L'Aic ve karşısındaki Kulüpler Birliğinden grevin gerçekleşmeyeceğine yönelik iyimser mesajlar gelmeye başladı. Konuyu tartışmak üzere İtalya'daki tüm spor faaliyetlerinden sorumlu olan İtalya Milli Olimpiyat Komitesinin (CONI) bünyesindeki Yüksek Adalet Mahkemesinin oturumu sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan L'Aic Başkanı Sergio Campana, ''Grev kararının uygulanacağı tarih olan 11-12 Aralık'a (16. Hafta) daha 10 günlük bir süre var'' diyerek, anlaşma ümitlerine kapıyı aralık bıraktı. Kulüpler Birliği Başkanı Maurizio Beretta ise L'Aic Başkanı Campana'nın ''Greve daha süre var'' hatırlatmasını olumlu bulduğunu belirterek, ''Grevi durduracak anlaşmayı yapmamız için önümüzde zaman var. Bir hafta, 10 günlük süreç içerisinde herkesi tatmin edecek bir anlaşma yapılabilir'' dedi. -CHIELLINI VE DONI GREVE MUHALİF- Taraflar arasında tartışmalar devam ederken, Juventus'un başarılı defans oyuncusu Giorgio Chiellini, kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ''Bir spor ve futbol sevdalısı, bir futbolcu olarak, sözleşme koşulları üzerindeki tartışmaların iki tarafın sağduyusuyla anlaşma zemininde buluşacağını umuyorum'' ifadelerine yer verdi. Taraftar tutkusunun bu sporun temellerinden biri olduğunu vurgulayan Chiellini, tarafların bu konuda grevi engelleyecek bir karar alacağına dair umutlu olduğunu yineledi. Giorgio Chiellini, Futbolcular Birliğini, oyuncuları ve küçük ligleri koruma kararlarını yıllarca desteklediğini de hatırlattı. İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Atalanta'da top koşturan ve kısa süre önce kurulan Ulusal Futbolcular Birliği Sendikası Asbaşkanı Cristiano Doni de greve gerek olmadığını dile getirerek, ''İşin grev noktasına gelmesi zaten bir yenilgidir. Herkes için başarısızlıktır. Dürüst olmak gerekirse ben grevin gerekli olmadığını düşünüyorum, ancak uymak zorunda olduğumuz kurallar gerekli diyor. Durumu değiştirmek için halen zaman var'' görüşünü dile getirdi.