Serie A'da gay iddiaları

İtalya'da ismi açıklanmayan bir 3. Lig futbolcusu, Serie A'da 20'ye yakın üst düzey futbolcunun gay olduğunu iddia etti.



İtalya basınının, Serie A'yla ilgili son iddiası, ortalığı birbirine kattı. Kimliğini gizleyen bir 3. Lig futbolcusunun, İtalyan medyasına yaptığı açıklamalar çok konuşulacağa benziyor.



3. Lig'de futbol oynadığını ve bir çok Serie A futbolcusunu yakından tanıdığını söyleyen ancak kimliğini gizleyen futbolcu, İtalyan TV'si La7'ye yaptığı açıklamalarla gündemin tepesine oturdu.



Futbol hayatını Serie A'da sürdüren 20'ye yakın üst düzey tanınmış oyuncunun gay olduğunu iddia eden Victoria takma adını kullanan kişi, birçok futbolcunun kendisine maçlardan sonra otellerde ya da soyunma odalarına randevu ayarlamak için büyük paralar ödediğini de iddia etti.



Bu oyuncuların bir kısmının yabancı ve evli futbolcular olduğunu söyleyen Victoria, "Bin 500 euro alıyordum. Maçlardan sonra otellerde buluşuyoruz ve zamanımızın çoğunu otelde geçiriyoruz. Onlar sadece rahatlamak istiyorlar ve bazen sadece öpüşüyoruz. Şu anda 30 tane futbolcu müşterim var ve bunların bir kısmı da milli takımda da forma giyiyor. Çoğu kez aynı takımdan futbolculara grup seks yapıp yapmayacaklarını sordum ve arkadaşlarım sadece seks yapmak istediler. Onların hepsi benim de bir futbolcu olduğumu biliyor. Gelen futbolcuların çoğu biseksüel. Yani evli ya da nişanlı ya da sevgilileri var" dedi.



Bu açıklamaların, İtalya'nın en büyük gay grubu Archigay'in başkanı Franco Grillini'nin Serie A'da en az 20 gay futbolcu var açıklamasından birkaç gün sonra gelmesi, İtalyan futbolunda ortalığın iyice karışacağı anlamına geliyor.



