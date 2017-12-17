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Spor

Serie A'da artık lider Napoli

Inter’in puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Napoli Seri A’da liderlik koltuğuna oturdu

17 Aralık 2017 18:16

Serie A'da Napoli, konuk olduğu Torino'yu 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu Inter'den devraldı.

Torino kentindeki Olimpico Stadı'nda oynanan 17. hafta karşılaşmasına hızlı başlayan Napoli, 4. dakikada Kalidou Koulibaly, 25. dakikada Piotr Zielinski ve 30. dakikada Marek Hamsik'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Torino, 63. dakikada Andrea Belotti'nin ağları sarsmasıyla umutlansa da bu gol, puan için yeterli olmadı ve Napoli, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 42'ye çıkaran Napoli, Inter'in yenilmesinin ardından liderliğe yükseldi ve haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi. Torino ise 23 puanla 9'uncu sırada kaldı.

Inter ise kendi sahasında Udinese’ye 3-1 yenilerek, bu sezon ilk kez kaybetti. Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan ve hakem Maurizio Mariani'nin yönettiği müsabakayı, yaklaşık 50 bin futbolsever takip etti.(Eurosport)

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