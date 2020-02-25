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Spor

Serie A'yı Koronavirüs vurdu; 6 maç seyircisiz oynanacak

25 Şubat 2020 12:33

İtalya, Çin ve Güney Kore'nin ardından Koronavirüs'ün (Kovid-19) en yaygın olduğu ülke konumda bulunması nedeniyle endişeler de artıyor.

Alınan önlemler kapsamında İtalya Birinci Ligi Serie A'da 6 futbol müsabakasının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora, Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Udinese - Fiorentina, Milano - Genoa, Parma - Spal, Sassuolo - Brescia, Sampdoria - Hellas Verona ve Juventus - Inter maçlarının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Ölü sayısı 7'ye yükseldi

İtalya'da Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 230'u buldu.

Ülkede, ilk vakanın tespit edildiği geçen cuma gününden bu yana ölen 62 ile 88 yaşları arasındaki 7 kişiden 2'sinin onkoloji birinin de diyaliz hastası olduğu belirtildi. Ülkenin finans, moda ve ticaret merkezi Milano'nun merkezi Lombardiya ile Venedik'i içine alan Veneto virüsten en çok etkilenen bölgeler oldu. (DHA)

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