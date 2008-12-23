Serie A (İtalya)

Milano temsilcisini 36 puanla Juventus ve 33 puanla Milan takip ediyor. Zirve yarışında kıyasıya mücadele eden bu 3 takımın da haftayı kayıpsız kapattığını, İnter'in sahasında yenilmez armadası taşıyan Sieana'ya bir ilki yaşattığını, Milan'ın Udinesse'ye 5 gollü bir yenilgi tattırarak iddiasını sürdürdüğünü ve Juve'nin de Atalanta deplasmanın da3 puanı 3 golle aldığını hatırlatmakta fayda var...