Serie A (İtalya)

İtalya Serie A'da 17. hafta sonunda Mourinho ve öğrencilerinin 42 puanla liderlik koltuğunda oturduğunu görüyoruz.
Milano temsilcisini 36 puanla Juventus ve 33 puanla Milan takip ediyor. Zirve yarışında kıyasıya mücadele eden bu 3 takımın da haftayı kayıpsız kapattığını, İnter'in sahasında yenilmez armadası taşıyan Sieana'ya bir ilki yaşattığını, Milan'ın Udinesse'ye 5 gollü bir yenilgi tattırarak iddiasını sürdürdüğünü ve Juve'nin de Atalanta deplasmanın da3 puanı 3 golle aldığını hatırlatmakta fayda var...