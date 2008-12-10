

Beşiktaş'ın sezon başında Panathinaikos'tan transfer ettiği Hırvat futbolcu Seric, şu ana kadar sadece 4 resmi maçta forma giydi.





Turkcell Süper Lig'de üst üste aldığı yenilgilerle sarsılan Beşiktaş'ta, Hırvat futbolcu Anthony Seric formaya hasret kaldı.



Sezon başında Yunanistan'ın Panathinaikos takımından bonservis ücreti ödenmeden alınan sol kanat oyuncusu, şu ana dek sadece 4 resmi maçta forma şansı bulabildi.



Siyah-beyazlı kulübün 2 artı 1 yıl opsiyonlu olmak üzere sözleşme imzaladığı Seric, takımda görev alan teknik direktörler Ertuğrul Sağlam ve Mustafa Denizli tarafından fazla tercih edilmedi.



Ligde şu ana dek sadece 1 kez forma giyen Hırvat oyuncu, UEFA Kupası'nda 2, Fortis Türkiye Kupası'nda da 1 kez görev aldı.



Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı 20 resmi maçın sadece 4'ünde sahaya ilk 11'de çıkan Seric, 3 karşılaşmada 90 dakika oynadı. Bir maçta 45 dakika görev alan siyah-beyazlı oyuncu, böylece toplam 315 dakika sahada kalabildi.



LİGDE SADECE HACETTEPE OYNADI



Seric, bu sezon Turkcell Süper Lig heyecanını sadece Hacettepe karşısında yaşayabildi. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın son maçı olan Hacettepe mücadelesinde forma şansı bulan Seric, 90 dakika sahada yer aldı.



Ligde sadece 1 kez oynayabilen Seric, Beşiktaş'ın UEFA Kupası'ndaki mücadelelerinde ise daha çok forma giyme fırsatı buldu. Hırvat oyuncu, siyah-beyazlı takımın UEFA Kupası'nda Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla yaptığı her iki karşılaşmada da görev alarak, 180 dakika oynadı.



MUSTAFA DENİZLİ BİR KEZ ŞANS VERDİ



Anthony Seric, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Mustafa Denizli tarafından ise fazla tercih edilmedi. Kadrosunda 8 yabancı oyuncu bulunduran ve kontenjan nedeniyle 6'sını aynı anda sahaya sürebilen siyah-beyazlı takımın tecrübeli çalıştırıcısı, daha çok diğer yabancılarını kullanmayı tercih etti.



Ligde henüz Seric'e şans vermeyen Denizli, Hırvat oyuncuyu sadece Fortis Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile deplasmanda yapılan karşılaşmada oynattı. Seric, bu karşılaşmada ilk 11'de forma giymesine rağmen ilk yarının sonunda oyundan alındı.



Adı devre arasında gönderilecek futbolcular arasında gösterilen Seric, oynadığı karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremezken, kart da görmedi. Bu arada Seric, lisansında yaşanan sıkıntı nedeniyle sezonun ilk 4 maçını kaçırmıştı.

