'Şeriatın sebebi ABD'li kadın askerler'

Pakistan hükümetinin Svat Vadisi’nde şeriat uygulamasına izin verdiği Taliban, yayılmayı sürdürerek başkent İslamabad’a 100 km mesafeye kadar yaklaştı. Örgüt sözcüsü Hacı Müslim Han, Taliban’ın öfkelenmesinde, bölgedeki Amerikalı kadın askerlerin etkili olduğunu açıkladı.



Pakistan hükümetinin "barış karşılığı şeriat" teklifini kabul ederek kuzeydeki Svat Vadisi’nde yönetimi ele geçiren Taliban, güneydeki Buner bölgesine de yayılmakta kararlı. Hürriyet'ten Kasım Cindemir'in haberine göre, Taliban, anlaşma kapsamında verdiği silah bırakma sözünü de tutmuş değil.



İngiliz Channel 4 televizyonu, Taliban sözcüsü Hacı Müslim Han’ın bir açıklamasını yayınladı. Müslim Han, Taliban’ı öfkelendirmekte, Amerikalı kadın askerlerin bölgedeki varlığının da etkili olduğunu söyledi. Müslim Han, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani’yi, "silah kuşanıp kendileriyle savaşmak üzere binlerce kilometre yoldan gelen Batılı beyaz kadınlar konusunda düşünmeye" davet etti.



Taliban’ın başkent İslamabad kapılarına dayanan yayılması yüzünden suçlanan bir numaralı isim olan Pakistan Genelkurmay Başkanı Eşfak Pervez Kayani, son gelişmeler üzerine, "Terörizmi bitirmekte kararlıyız. Militanların kendi şartlarını dayatmasına izin vermeyeceğiz" diyerek düğmeye bastı. Binlerce Pakistan askeri, önceki gece başkente 100 km mesafedeki Taliban mevzilerine karşı konuşlandı.



Buner’den sahte ricat



Hafta içinde sadece 300-400 militanla Buner’i de ele geçiren Taliban, uyarının ardından geri çekildi. ABD’nin artan tepkisi üzerine harekete geçen Pakistan ordusu, Buner’e 250-300 kişilik bir birlik sevketti. Ordunun bölgede kontrol noktaları kurması üzerine, Taliban militanları 15 kamyonla Svat’a döndü. Militanlar çekilse de, yerel Taliban unsurları bölgede kaldı. Dolayısıyla bunun "sahte bir ricat" olduğu, Taliban’ın bölgede gücü elinde tutacağı ve uygun zamanda harekete geçeceği iddia ediliyor.



Nükleer silahlar Taliban’a geçerse



Nükleer silah sahibi Pakistan’ın, başkent İslamabad’a doğru yayılan Taliban’ı engellemekte yetersiz kalması, ABD’yi alarma geçirdi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Pakistan hükümetini "Taliban’a teslim olmakla" suçlamasının ardından, ABD Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen da "aşırı derecede kaygı duyduğunu" söyledi. NBC televizyonuna konuşan Amiral Mullen, Pakistan’da "işlerin çığırından çıkması noktasına kesinlikle yaklaşıldığını" belirtti. Mike Mullen, Afganistan’a gönderilecek 17 bin muharip ABD askerinin çabuk gitmesini umduğunu, böylece, Afganistan ve Pakistan’da durumun istikrar kazanacağını kaydetti.

