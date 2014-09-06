T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

‘Şeriat Polisi’ne müsamaha yok

Wuppertal kentinde ‘Şeriat Polisi’ uygulaması başlatan radikal İslamcılar, Alman hükümetini harekete geçirdi. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, böyle bir uygulamaya ‘asla müsamaha gösterilmeyeceğini’ söyledi.

06 Eylül 2014 15:40


Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu topraklar üzerinde şeriata müsamaha gösterilmeyecektir” dedi. Bakan, hiç kimsenin Alman polisinin adını kötüye kullanmaya cüret etmemesi gerektiğini kaydetti. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da, ‘yasadışı paralel hukuk'un kabul edilemeyeceğini söyledi. Bakan, “Hukukun ve yasanın uygulanmasından sadece devlet sorumludur; kendini ‘Şeriat polisi' ilan edenler değil” dedi.

Almanya'nın Wuppertal kentinde bir süredir kendilerini ‘Şeriat Polisi' olarak adlandıran kişiler kent merkezinde korku salıyordu. Arkasında ‘Şeriat Polisi' yazan turuncu yelekler giyen bu genç erkeklerin çoğunun Selefi grupların mensubu olduğu sanılıyor. Wuppertal Polisi'nin verdiği bilgilere göre söz konusu kişiler, gençlerle konuşup, onları da kendi saflarına geçmeye çağırıyor. Alkol tüketiminin, kumarın ve konserlerin şeriata uygun olmadığını söyleyen bu kişilerin, gençleri İslam dinini kabul etmeye çağırdığı da öne sürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

WuppertalPolisiAlmanBakanı ThomasMaiziereMaiziere BildAdalet Bakanı Heiko MaasAlmanyaSelefiDeutsche Welle Türkçe Epd BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24