‘Şeriat Polisi’ne müsamaha yok



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu topraklar üzerinde şeriata müsamaha gösterilmeyecektir” dedi. Bakan, hiç kimsenin Alman polisinin adını kötüye kullanmaya cüret etmemesi gerektiğini kaydetti. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da, ‘yasadışı paralel hukuk'un kabul edilemeyeceğini söyledi. Bakan, “Hukukun ve yasanın uygulanmasından sadece devlet sorumludur; kendini ‘Şeriat polisi' ilan edenler değil” dedi.

Almanya'nın Wuppertal kentinde bir süredir kendilerini ‘Şeriat Polisi' olarak adlandıran kişiler kent merkezinde korku salıyordu. Arkasında ‘Şeriat Polisi' yazan turuncu yelekler giyen bu genç erkeklerin çoğunun Selefi grupların mensubu olduğu sanılıyor. Wuppertal Polisi'nin verdiği bilgilere göre söz konusu kişiler, gençlerle konuşup, onları da kendi saflarına geçmeye çağırıyor. Alkol tüketiminin, kumarın ve konserlerin şeriata uygun olmadığını söyleyen bu kişilerin, gençleri İslam dinini kabul etmeye çağırdığı da öne sürülüyor.