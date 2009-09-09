Şeriat mahkemesi kararınca iki kişinin elleri kesildi

Somali'de faaliyet gösteren El Şebab adlı grubun "şeriat mahkemesinin", hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle aldığı kararla iki adamın elleri kesildi.

Grubun sözcüsü Şeyh Ali Mahmud Rage, mahkemenin tecavüzle suçlanan bir kişiye de kırbaç cezası verdiğini belirterek, ceza alan kişilerin haklarındaki suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları, başkent Mogadişu'da çığlık çığlığa büyük bir masanın üzerine yatırılan adamların ellerinin bıçakla kesildiğini ifade etti.

Militan örgütün cezalandırma eyleminin, BM'nin desteklediği hükümetin Mogadişu'da kontrolü sağlamaktan uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği bildiriliyor.