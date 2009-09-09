T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şeriat mahkemesi kararınca iki kişinin elleri kesildi

09 Eylül 2009 21:38

Somali'de faaliyet gösteren El Şebab adlı grubun "şeriat mahkemesinin", hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle aldığı kararla iki adamın elleri kesildi.
Grubun sözcüsü Şeyh Ali Mahmud Rage, mahkemenin tecavüzle suçlanan bir kişiye de kırbaç cezası verdiğini belirterek, ceza alan kişilerin haklarındaki suçlamaları kabul ettiğini söyledi.
Görgü tanıkları, başkent Mogadişu'da çığlık çığlığa büyük bir masanın üzerine yatırılan adamların ellerinin bıçakla kesildiğini ifade etti.
Militan örgütün cezalandırma eyleminin, BM'nin desteklediği hükümetin Mogadişu'da kontrolü sağlamaktan uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği bildiriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24