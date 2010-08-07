-ŞERİAT MAHKEMELERİNE İLK KEZ KADIN YARGIÇ KUALA LUMPUR (A.A) - 08.07.2010 - Malezya'da şeriat mahkemelerine ilk kez kadın hakimler atandı. Süraye Ramlı ile Refide Abdürrezzak, başkent Kuala Lumpur ve idari başkent Putrajaya'daki şeriat mahkemeleri için geçen mayıs ayında aday gösterilmişti. Kadın hakimlerin atamalarının geçen hafta Başbakan Necip Rezak tarafından yapıldığı bildirildi. Başbakan Necip, bu adımın Malezya'da "aile ve kadın meseleleriyle ilgili davalarda adaletin güçlenmesini" sağlayacağını söyledi. Kadınlar uzun zamandır, boşanma, çocukların velayeti, miras, çok eşlilik gibi davalarda ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarından şikayet ediyordu. İnsan hakları örgütleri, şeriat mahkemelerinin çocuklarına nafaka ödemeyen eski kocaları cezalandırmakta yavaş davrandığı gerekçesiyle her yıl kadınlardan yüzlerce şikayet aldıklarını belirtiyor. Kadın Yardım Örgütünün başkanı Mira Samanter, adalet sistemi içinda adil temsilin "bir gereklilik" olduğunu söyledi. Malezya'daki seküler mahkemelerde ise erkekler yine çoğunluğu oluştursa da kadın hakimlerin çalışması yaygın.