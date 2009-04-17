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Dünya

Seri katilin ölüm cezası infaz edildi

17 Nisan 2009 13:08

Çin'in orta kesimindeki Hubey eyaletinde biri iki yaşında erkek çocuğu olmak üzere 8 kişiyi öldüren seri katil hakkında verilen ölüm cezası infaz edildi.

Eskici olan Şiong Cenlin adlı mahkum, Luoyang kasabasında 4 Ocakta cinayetlerini işlemiş ve bir hafta sonra yakalanmıştı. Şiong, infazdan önce pişman olduğunu belirterek, "Gaddar veya şeytan değilim, bu insanları kalbime çok ıstırap verdikleri için öldürdüm" diye konuştu.

Vuhan Akşam Haberleri gazetesinin haberinde, Şiong'un kurbanlarından beşinin işyerinde çalışan kişiler, birinin eski eşyalar satmak için gelen bir kişi, diğerlerinin ise Şiong'un evlenmek istediği Cu adlı 43 yaşında bir kadın ile Cu'nun iki yaşındaki torunu olduğu kaydedildi.

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