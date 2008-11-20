Seri katilin kurban profili!

İstanbul’da boğazlarını kestiği kurbanlarını su kuyusuna atan seri katil Özkan Zengin, cinayetlerini soğukkanlılıkla itiraf etti: 'Onları paraları için öldürdüm. Zayıf, narin ve kibar kişileri tercih ediyordum. Tanışıp sohbet ediyor, öldürüp öldürmeyeceğime karar veriyordum" dedi.



Acımasız seri katilin cinayetleri, Kartal’daki eski bir su kuyusunda 5 Ağustos 2008 tarihinde üç cesedin bulunmasıyla ortaya çıktı. Kuyudan çıkan ve büyük ölçüde bozulmuş cesetler üzerinde yapılan incelemede kurbanların boğazları kesilerek öldürüldüğü belirlendi.



Üzerlerinden hiçbir belge çıkmayan cesetlerin kimliklerini belirlemek isteyen polis, bölgede yakın zamanda kaybolan kişileri araştırmaya başladı ve tüm kayıp başvurularını inceledi. Kayıp yakınlarından alınan DNA örnekleriyle kuyudan çıkan cesetlerin kapı montaj ve kilit işiyle uğraşan Yaşar Mızrak (44), pizza ustası Mehmet Naci Zeyrek (30) ile öğretmen Enes Arıcı’ya (25) ait olduğu belirlendi.



Polis ’evsiz’ kılığında...



Cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine İstanbul Asayiş Şubesi, 8 kişilik özel bir ekip oluşturdu. Özel ekip, “evsiz” kılığında dolaşarak ipucu ve bilgi toplamaya başladı. Cesetlerin bulunduğu kuyunun çevresindeki üç kilometre çapındaki alanda dolaşanların kimlikleri tespit edildi. Bölgedeki tüm asayiş olaylarını da inceleyen polis, bir kavgaya karışan Özkan Zengin’i teknik ve fiziki takibe aldı. İki ay boyunca takip edilen Zengin’in zaman zaman cesetlerin bulunduğu kuyuya gelip baktığı belirlenince telefon kayıtları ve görüşmeleri de incelendi. Taksim’de gittiği çeşitli barlar ve görüştüğü kişiler belirlendi. Yeterli kanıt toplanınca polis düğmeye bastı ve Özkan Zengin önceki gün Taksim Gezi Parkı’nda gözaltına alındı.



İlk cinayeti mayısta işledim



İstanbul Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’ne getirilerek sorgulanmaya başlayan seri katil, işlediği tüm cinayetleri büyük bir soğukkanlılıkla anlattı: “Kurbanlarımı gasp etmek amacıyla öldürdüm. Zayıf ve narin, kibar kişileri tercih ediyordum.



Onlarla yaptığım sohbet sırasında öldürüp öldürmeyeceğime karar veriyordum. İlk cinayetimi mayıs ayında işledim. Pizza ustası Mehmet Naci Zeyrek’le Kartal sahilinde tanıştık. Bir süre oturup sohbet ettik. Sonra birlikte yürüyerek kuyunun yanına geldiğimizde onu boynundan bıçaklayarak öldürdüm. Cebindeki her şeyi aldıktan sonra kuyuya attım.”



Bir kez öldürünce duramadım



“Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra ikinci cinayetimi Kartal sahilinde işledim. Bir pastanede çalışan Ercan Coşkun’u da parası için öldürdüm. Onu öldürdükten sonra cebindeki paraları aldım. Ancak daha sonra gelen kişiler olduğunu görünce bulunduğu yerde bırakarak kaçtım. Bir kere öldürmeye başlayınca bırakamadım. Aslında bu işe başlarken bir tane yapıp bırakacaktım.”



6 kişiden 1000 YTL gasp ettim



“19 Temmuz 2008 tarihinde kapı montaj ve kilit işiyle uğraşan Yaşar Mızrak’ı (44), bu cinayetten sadece 9 gün sonra yani 28 Temmuz 2008 tarihinde de Enes Arıcı’yı öldürdüm. Bu kişileri de paralarını aldıktan sonra cesetlerini yine aynı su kuyusuna attım. Yine Kartal’da Tarık Güreller’i de öldürdüm. Yaptıklarımdan pişmanım. O aralar param yoktu. Öldürdüğüm kişilerden tam olarak hatırlamıyorum ama toplam 1000 YTL para aldım. Hepsini de Taksim’deki barlarda harcadım.”



2 cinayeti daha işlemiş olabilir



Poliste sorgusu tamamlanan Özkan Zengin, geniş güvenlik önlemleri altında Kartal Adliyesi’ne gönderildi. Yetkililer, zanlının Pendik ve Kartal bölgelerinde son iki ayda işlenen iki cinayet olayıyla daha bağlantısının araştırıldığını belirtti.



